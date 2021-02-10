Крупного одежного ритейлера заподозрили в неуплате таможенных пошлин

Федеральная таможенная служба России обвинила российское подразделение шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB (H&M) в неуплате таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Дело было открыто в декабре 2020 года. По мнению ФТС, российское подразделение H&M в 2016-2019 годах не включало в таможенную стоимость товаров некоторые лицензионные платежи, которые перечисляло шведской материнской компании.

Источник Интерфакс сообщил, что H&M выплатила 3,1 млрд рублей в 2019 году, чтобы покрыть расхождение, выявленное в ходе аудита. Это, однако, не предотвратило возбуждения уголовного дела, результатом которого может быть штраф до двух раз больше суммы обнаруженного расхождения, или даже тюремные сроки для топ-менеджеров, отметил источник.

Согласно отчету H&M за минувший финансовый год, завершившийся 30 ноября 2020 года, продажи ритейлера в России составили 6,23 млрд шведских крон ($745 млн).