Людей старше 60 лет включили в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Минздрав России расширил список лиц, входящих в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса COVID-19. В частности, в нее вошли россияне старше 60 лет.

Также приоритет на получение вакцины имеют работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, а также проживающие в городах-миллионниках.

С 18 января в России началась поэтапная вакцинация населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.