РУСАЛ совместно с компанией ДКС разработал алюминиевые кабеленесущие системы

РУСАЛ и ДКС на основе алюминиевого сплава разработали систему для прокладки кабельных трасс.

Все основные элементы новой продукции – лотки, крышки, монтажные и комплектные аксессуары – выполнены из алюминиевого сплава и будут выпускаться толщиной 1,5 и 2 мм. Продукция предназначена для прокладки кабельных трасс на объектах химической, пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры, в судостроении и на плавучих платформах.

«Алюминий – гораздо более эффективный и экономичный вариант, чем сталь, так как общий вес лотка с кабелем требует опорных конструкций с меньшей безопасной рабочей нагрузкой. Таким образом, применение алюминиевых лотков позволит значительно снизить общий вес кабельной трассы, что является одним из ключевых конкурентных преимуществ», – сказал директор по сбыту и маркетингу компании РУСАЛ Роман Андрюшин.

Помимо повышенной коррозионной стойкости и прочности при низких температурах, алюминиевые лотки в три раза легче и обладают лучшей электропроводностью и экранированием по сравнению со стальными аналогами, а также поддаются вторичной переработке. Кроме того, высокая теплопроводность алюминия способствует лучшему отводу тепла при нагреве кабелей.

В июне 2020 года РУСАЛ и ДКС подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии и сотрудничестве в области поставок сырья и совместной разработке новых продуктов. Реализация соглашения позволит наладить в России производство высокотехнологической импортозамещающей продукции. На необходимость развития такого производства основатель РУСАЛа и общественный деятель Олег Дерипаска указывал более 10 лет назад.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

ДКС (www.dkc.ru) – ведущее международное электротехническое предприятие, основанное в 1998 году в России. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей кабеленесущих систем, решений для автоматизации, IT и распределения электроэнергии.