Две женщины спасены на пожаре в городе Усть-Илимске прошлой ночью

Пожар в многоквартирном пятиэтажном доме произошел прошлой ночью в городе Усть-Илимске Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС.

На место пожара оперативно прибыли две автоцистерны и автолестница пожарно-спасательного гарнизона. По словам спасателей, прибыв на место, они увидели, что из окна квартиры на втором этаже идёт дым, а на балконе стоит женщина, которая зовет на помощь. Пожарные добрались до неё по трёхколенной лестнице и сняли с балкона. Осмотрев её, выяснили, что женщина получила ожоги. Внутри квартиры находилась другая женщина.

В коридоре было открытое пламя. На тушение ушли считанные минуты.

Еще десять жильцов пожарные эвакуировали из их квартир. В результате огнём была повреждена мебель, квартира закопчена по всей площади. Женщина 1955 года рождения с ожогами рук и ног была госпитализирована. Причина и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются.

С начала года в Иркутской области произошло 650 пожаров. Это превышает прошлогодние показатели на 46 случаев. 36 человек погибли на пожарах, 30 человек получили травмы. 107 человек спасены на пожарах.