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Артем Глазунов назначен техническим директором Иркутского филиала «Ростелекома»

Артем Глазунов приступил к обязанностям заместителя директора — технического директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». Ключевыми задачами нового руководителя станут реализация проектов компании по цифровизации и развитие магистральной сети, а также улучшение клиентского сервиса в Иркутской области.

«Артем Владимирович прошел путь от простого специалиста до руководящей должности и получил серьезный опыт планирования, развития и строительства телекоммуникационных сетей связи в регионе. Среди его основных достижений —разработка и реализация федеральных и региональных решений, в том числе видеотрансляция ЕГЭ, проекты по цифровизации образования, медицины, ЖКХ, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Уверен, что его компетенции помогут значительно расширить присутствие оператора в Приангарье».

«Завершение программы “Устранение цифрового неравенства”, развитие и модернизация магистральной сети, расширение сети широкополосного доступа, продвижение облачных услуг, а также реализация стратегических проектов — это главные направления моей работы на новой должности, — комментирует технический директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артем Глазунов. — Для решения этих сложных задач нужны новые идеи и сплоченная, эффективная команда единомышленников. Все это у нас есть».

Артем Владимирович Глазунов родился 7 мая 1975 года. Окончил Иркутский государственный технический университет. В 1999 году присоединился к команде «Ростелекома» инженером-электроником отдела информатики. С апреля 2019 — заместитель технического директора по развитию Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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