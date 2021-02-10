Еще 258 человек в Иркутской области заразились коронавирусом

В Иркутской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек. Такие данные обнародовал региональный оперштаб о распространении коронавируса на 10 февраля.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 51,5 тыс. случаев коронавируса. Непосредственно от коронавируса за сутки скончалось 8 человек, с начала пандемии в регионе умерли 1 968 человек.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.

Вчера стало известно, что Минздрав России расширил список лиц, входящих в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса COVID-19. В частности, в нее вошли россияне старше 60 лет. Также приоритет на получение вакцины имеют работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, а также проживающие в городах-миллионниках.