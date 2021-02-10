Школьников приглашают на «Иркутскую компьютериаду – 2021»

С 15 по 19 февраля в областном центре пройдет юбилейный XV городской компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада – 2021».

Фестиваль ежегодно собирает web-мастеров, программистов, юных фото- и видеорепортеров, пользователей социальных сетей и интернета. В программу входят конкурсные испытания по следующим направлениям: компьютерные сети, офисные технологии, web-дизайн, анимация, фото-, видеоконкурсы (с элементами журналистики), программирование, компьютерная графика, дистанционные технологии, дополненная реальность, конструирование в системах автоматизированного проектирования. Ведущие вузы, техникумы и колледжи региона, осуществляющие подготовку студентов в IT-направлениях, проводят «Дни открытых дверей», организуют профессиональные пробы, мастер-классы, деловые игры, научные лектории. Достижения победителей и призеров фестиваля будут учтены при поступлении в высшие учебные заведения.

В организационный комитет вошли средние специальные и высшие образовательные заведения: Байкальский государственный университет, Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова, Иркутский региональный колледж педагогического образования.