Глава нефтедобывающей компании из Ангарска отдал долги, чтобы не лишиться автомобиля Lada

Директор одной из нефтедобывающих компаний из города Ангарска Иркутской области выплатил 162 тысячи рублей долгов, чтобы не лишиться автомобиля Lada, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что ранее мужчина задолжал деньги администрации Ангарского городского округа, ОАО «РЖД», налоговой службе и ГИБДД. Чтобы побудить гражданина рассчитаться с организациями, приставы решили изъять у него имущество – машину.

Транспорт во время розыска обнаружили у третьих лиц, которым ангарчанин ее передал без перерегистрации права собственности. Авто было изъято с целью продажи на торгах и погашения долга.

Чтобы не лишиться транспорта, мужчина вернул деньги в полном объеме.