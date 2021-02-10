Директора МУП «Ангарский трамвай» обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

Пресс-служба прокуратуры Иркутской области на официальном сайте сообщила, что ведомство выдвинуло обвинение директору МУП «Ангарский трамвай» в получении взятки в 2 миллиона рублей.

Установлено, что в период с 2018 года по март 2020 года руководитель организации получал деньги от индивидуального предпринимателя. Взамен предполагаемый преступник обеспечивал реализацию лома черных и цветных металлов по заниженной стоимости, а также создавал условия для победы коммерсанта в торгах без конкуренции.

Мужчине выдвинуто обвинение по уголовной статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий», санкции которой предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время дело направили в суд для рассмотрения по существу.