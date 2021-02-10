Кобзев предложил привлечь заключенных к строительству соцобъектов в Иркутской области

Губернатор Иркутской области на своей странице в Instagram сообщил, что предложил привлечь заключенных к строительству соцобъектов в регионе.

Идея была озвучен на встрече с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолием Якуниным.

«Это бы помогло решить проблемы с недостатком рабочих рук. Сейчас более 5 тысяч человек можно привлечь на принудительные работы. Это было бы уместно в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве дорог и социально-значимых объектов, а также на объектах РЖД и "Газпрома"», – заявил Кобзев.

Предложение замглавой ведомства было поддержано.