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Кобзев предложил привлечь заключенных к строительству соцобъектов в Иркутской области

Губернатор Иркутской области на своей странице в Instagram сообщил, что предложил привлечь заключенных к строительству соцобъектов в регионе.

Идея была озвучен на встрече с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолием Якуниным.

«Это бы помогло решить проблемы с недостатком рабочих рук. Сейчас более 5 тысяч человек можно привлечь на принудительные работы. Это было бы уместно в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве дорог и социально-значимых объектов, а также на объектах РЖД и "Газпрома"», – заявил Кобзев.

Предложение замглавой ведомства было поддержано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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