В Усолье-Сибирском запретили ледовые гонки

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам получили информацию о планирующемся массовом мероприятии на льду озера Молодежное в городе Усолье-Сибирское. Организаторам чемпионата по ледовым гонкам – представителям Федерации автомобильного спорта Иркутской области – направлено письмо о недопустимости проведения соревнований, нарушающих требования регионального законодательства.

Согласно пункту 37 «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», утвержденных постановлением Правительства региона от 08.10.2009 года № 280/59-ПП (с изменениями от 24.12.2020 года №1151-ПП), проезд транспортных средств по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий, в случае происшествий, повлекших причинение ущерба здоровью людей или их гибель, несут уголовную ответственность.