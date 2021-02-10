Ледовую переправу на остров Ольхон открыли с 10 февраля

С 10 февраля на Байкале официально открыта ледовая переправа «Куркут – Иркутская губа», соединившая остров Ольхон с материком. Переправа соответствует всем требованиям безопасности, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Это самая протяженная переправа в Иркутской области, её длина составляет 11 километров. Движение по ледовой трассе круглосуточное. Допустимая скорость – не более 10 км/ч, о чём водителям напоминают специальные знаки, установленные на подъездах к ней.

Михаил Грудинин, старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка:

– Толщина льда на переправе – около 70 сантиметров. По ней разрешено двигаться транспортным средствам общей массой не более 10 тонн. На этом хотелось бы заострить особое внимание. Самовольный выезд на лед транспортных средств большей массы может привести к разрушению ледовой дороги и провалу. Так же мы настоятельно не рекомендуем выезжать за ограничительные вешки из-за большого количества трещин, нажимов и торосов.

Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно.