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Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП-20 ведущих операторов по объему операций с ИИС

Под данным Московской Биржи за январь АТБ поднялся на сразу на 9 строчек до 16 места.

Азиатско-Тихоокеанский банк по итогам  работы с индивидуальными инвестиционными счетами (январь 2021 года) занял 16-е место по объему операций в ТОП-30 ведущих операторов с итоговым оборотом чуть более 343 млн рублей.

Московская Биржа ежемесячно определяет список ведущих операторов по числу зарегистрированных ИИС учредителей ДУ, в перечень включаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Московская Биржа включает в ТОП-30 компании с наибольшим оборотом на ИИС. Суммарно за январь месяц торговый оборот на ИИС всех брокеров составил более 148 млрд рублей.

В сравнении с аналогичным периодом (январь 2020 года) АТБ удалось не только подняться в рейтинговой таблице с 25 на 16 место, но значительно увеличить торговый оборот – с 72 млн до 343 млн рублей.

Полный перечень операторов - участников ИИС доступен по ссылке

 
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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