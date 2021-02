А-Клуб стал лучшим в рейтинге private banking журнала Euromoney

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб лучшим в России подразделением private banking в номинации Super Affluent Clients (US$ 1 million to US$ 5 million). Рейтинг Euromoney — один из самых престижных в индустрии международных финансовых услуг.

«Рейтинг Euromoney составлен не по абстрактным числовым показателям, а по оценкам клиентов. Клиенты ценят наши развитые цифровые сервисы, умение адаптироваться под меняющиеся условия, и всегда актуальные инвестиционные решения, каким бы ни был рынок. Поэтому даже в условиях пандемии мы сохранили за собой первое место в сегменте Super Affluent», — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года. Это один из наиболее значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодное исследование Private Banking and Wealth Management Survey журнала Euromoney («Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private») предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В проведении исследования принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.