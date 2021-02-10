Эксперты: 56% россиян не планируют дарить подарки вторым половинкам 14 февраля

Эксперты сервиса Superjob провели исследование и выяснили, что 56% россиян не намерены радовать подарками своих вторых половинок 14 февраля.

Жену или мужа планируют поздравить с праздником сюрпризом 17%, 10% холостых также намерены отмечать праздник.

«По 4% респондентов купят подарки по случаю Дня святого Валентина детям, родным и близким. Родителям и друзьям планируют покупать подарки по 3 и 2% соответственно. 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже бывших», – отмечают эксперты.

Женатые мужчины в среднем намерены потратить на сюрпризы 2,6 тысячи рублей, холостые – 3 тысячи. Замужние женщины – 1,7 тысячи рублей, незамужние – 2 тысячи.