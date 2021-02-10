Банк «Восточный» обновил бонусную программу карты «ВостОк»

Банк «Восточный» обновил бонусную программу дебетовой карты «ВостОк», предложив держателям карты 10% кэшбэка на цветы и подарки. Новые категории повышенного кэшбэка будут особенно актуальны в преддверии грядущих праздников: Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Карта «ВостОк» – новая дебетовая карта банка «Восточный», которая пришла на смену «Карте №1 Ultra». Она позволяет получать до 5,5% годовых на остаток и до 10% кэшбэка. Держатель карты может выбрать одну из 4-х категорий повышенного кэшбэка и менять её каждый месяц. На выбор даются следующие бонусные категории:

• «За рулём» (7% за покупки на АЗС; 3% за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% на все остальные покупки) • «Онлайн-покупки» (7% на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% на покупку товаров в интернете; 1% на все остальное) • «Отдых» (7% на кино и такси; 5% на кафе и рестораны; 1% на все остальное) • «Все включено» (2% кэшбэка на все покупки)

При этом с 8 февраля 2021 г. для любой из выбранных держателем карты категорий действует дополнительный кэшбэк: 10% на цветы и подарки.

Напомним, что в настоящее время действует акция по возврату комиссии за оформление дебетовой карты «ВостОк». Клиенты банка «Восточный» могут в полном объеме вернуть плату за оформление карты, если израсходуют по ней не менее 1000 рублей в течение месяца. Плата за оформление вернется на бонусный счет в качества кэшбэка. Перевести начисленный кэшбэк в рубли можно в мобильном или интернет-банке, компенсировав одну из ранее оплаченных картой покупок.

Кроме того, повышенный кэшбэк на цветы и подарки действует не только для новых клиентов, оформивших карту «ВостОк», но и для тех, кто продолжает пользоваться «Картой №1 Ultra»: с 1 февраля 2021 г. ее тарифный план полностью соответствует тарифному плану дебетовой карты «ВостОк».

Подробнее познакомиться с условиями обслуживания карты «ВостоОК» и правилами бонусной программы можно на сайте банка «Восточный».