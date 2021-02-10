Проект ликвидации отходов Байкальского ЦБК планируют разработать до сентября 2021 года

Проект ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) будет разработан к августу-сентябрю 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на директора направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрея Лебедева.

«Проект планируем разработать в этом году, к августу-сентябрю он уже будет готов для того, чтобы его направить на государственные экспертизы, и уже будет оценен масштаб тех мероприятий, которые будут на площадке [БЦБК] произведены», – приводятся в сообщении слова Лебедева.

Для рекультивации отходов планируется использовать комплекс различных технологических решений. Сложность их выбора заключается в отсутствии в мировой практике готовых решений по данному вопросу. Проблема возникла из-за смешения шлам-лигнина с золошлаками и твердыми коммунальными отходами, заиливания карт-накопителей.

По информации издания, в настоящее время рассматриваются такие подходы к решению вопроса ликвидации: термическое уничтожение, компостирование, перевод в твердое состояние, изоляция.