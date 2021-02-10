Мошенница убедила медсестру из Братска взять 550 тысяч рублей в кредит и отправить ей

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что 45-летняя медсестра из города Братска Иркутской области отдала мошенникам 550 тысяч рублей – эти деньги женщина взяла в кредит.

Установлено, что накануне братчанке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей крупного банка. Она заявила, что мошенники пытаются оформить на медсестру кредит, и, чтобы отменить эту операцию, нужно взять максимально возможный заем и отправить его на резервный счет.

Медработница поверила мошеннице, сделала все, что ей сказали, и лишилась денег.