Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой пустить в страну мигрантов для выполнения сезонных работ, пишет РБК.

Документ был направлен в правительство 8 февраля. Хатуов предлагает привлекать иностранных работников, у которых есть необходимые опыт, знания и сельскохозяйственные навыки.

«О привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества», – говорится в сообщении.

Напомним, въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии в марте 2020 года. После запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок.