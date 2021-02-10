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Иностранца обвинили в создании банды для контрабанды леса на 230 млн рублей из Приангарья

Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте направило в суд уголовное дело по обвинению жителя одной из азиатских стран в создании группировки, которая отправила из Иркутской области лес на 230 миллионов рублей в Китай, сообщается на официальном сайте ведомства.

Организатору банды грозит до 12 лет колонии. Ранее в суд были направлены еще три уголовных дела в отношении остальных участников группы.

По версии правоохранителей, в общей сложности преступники незаконно приобрели и реализовали более 146 тысяч кубометров древесины.

Во время расследования следователи наложили арест на имущество обвиняемых  на сумму  более 64 миллионов рублей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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