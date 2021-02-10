Первый российский регион объявил об отмене обязательного масочного режима

Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсетях заявил, что на этой неделе в регионе отменят обязательное ношение защитных масок, пишет РБК.

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», – приводятся в сообщении слова Бречалова. Отмену обязательного ношения масок губернатор объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

С конца января суточный прирост заразившихся COVID-19 в Удмуртии, по данным РБК, начал резко снижаться: если 21 января в республике зарегистрировали 190 новых случаев заболевания, то ко 2 февраля показатель упал до 90 человек.

Несмотря на отмену обязательного масочного режима, Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, носить маску в общественных местах.

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров.