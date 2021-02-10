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В Иркутской области построят 59 фельдшерских пунктов

На эти цели из областного и федерального бюджетов будет направлено 754 миллиона рублей, сообщают в областной администрации.

На 36 ФАПов уже оформлены земельные участки. По остальным документы в стадии оформления. Также заключены соглашения на предоставление субсидий со всеми медицинскими организациями.   

Как доложила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова, по двум фельдшерско-акушерским пунктам Нижнеудинского района, селах Верхняя Гутара и Нерха, уже проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация и заключен контракт на выполнение работ по монтажу и оснащению модульных фельдшерско-акушерских пунктовсо сроком завершения работ - 30 мая 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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