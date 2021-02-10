Работу Регионального совета возобновили в Иркутской области

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов совета является предложение о создании округов, которые объединили бы районные центры и небольшие муниципальные образования по примеру Ангарского городского округа, сообщают в областной администрации.

В 2014 году совет соединил муниципальное образование город Ангарск, Мегетское, Одинское и Савватеевское муниципальные образования. Это позволило уменьшить количество местных дум и сотрудников администраций, ускорить решения проблем жителей территории, исключить случаи некачественного взаимодействия между специалистами администраций разного уровня. Игорь Кобзев подчеркнул, что переход на систему муниципальных округов не является обязательным. Решение должны принять жители.

Также на заседании Регионального совета обсуждается перераспределение полномочий при строительстве объектов по национальным проектам в небольших населённых пунктах. Полномочия заказчика предлагается передавать районной администрации, так как в сельской не всегда есть специалисты, способные проводить закупки, взаимодействовать с подрядчиками, следить за ходом работ, принимать объекты в эксплуатацию и открывать их.