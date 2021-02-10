Брендбук празднования 360-летия Иркутска опубликован на сайте городской администрации

На официальном сайте городской администрации опубликованы брендбук и рекомендации по праздничному оформлению в честь 360-летия Иркутска. Концепция фирменного стиля была утверждена на заседании рабочей группы по подготовке и проведению юбилея города под руководством мэра Руслана Болотова.

– Была поставлена задача создать яркий, молодежный, современный, энергичный, но в то же время основанный на истории бренд Иркутска. В нем использованы реальные фотографии областного центра. Мы работали совместно с музеем истории города имени А.М. Сибирякова, – рассказал начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов.

Основной целью концепции является создание единого стиля в праздничном оформлении улиц, витрин и общественных пространств Иркутска в преддверии 360-летия города. Дизайнерскими решениями смогут пользоваться не только городские службы, но и представители бизнеса, желающие подарить иркутянам ощущение праздника. Также предполагается размещение праздничной символики в учреждениях образования, культуры, спорта, в общественном транспорте.