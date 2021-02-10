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Группа RBI приобретает чешский Equa bank

Райффайзен Банк Интернациональ АГ (RBI) подписал соглашение о приобретении 100% акций Equa bank у инвестиционной компании AnaCap Financial Partners (AnaCap). Сделка должна пройти согласование со стороны регулятора. 

Ожидается, что приобретение банка Equa окажет влияние на коэффициент достаточности капитала первого уровня RBI примерно в 30 базисных пунктов (исходя из показателя CET1 на базе pro-forma консолидированной отчетности за 2020 год). Точная оценка будет определена после закрытия сделки.

Банк Equa обслуживает 480 тыс. клиентов и специализируется на кредитовании физических лиц. Сделка по приобретению банка Equa отвечает стратегии Группы RBI по расширению присутствия на приоритетных рынках. Бизнес-модели банков Equa и Райффайзенбанка дополняют друг друга, в результате сделки будет достигнут синергетический эффект, в том числе в области цифровых сервисов. На конец 2020 года активы банка Equa составляли более 2.8 млрд евро, в то время как активы Райффайзенбанк Чехия — 15.7 млрд евро.

Закрытие сделки запланировано на второй квартал 2021 года.   


/ Сибирское Информационное Агентство /
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