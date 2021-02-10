Якутский мясокомбинат подключился к Партнёрской программе Сбербанка

Партнерская программа Сбербанка в регионах присутствия Байкальского банка ПАО Сбербанк пополнилась еще одним партнером, сотым по счету. Компания из Якутии – ООО «Хоту-ас» (Якутский мясокомбинат) подключена к проекту и предложила своим клиентам увеличенный до 60 дней льготный период по кредитной корпоративной карте «Бизнес без купюр».

Якутский мясокомбинат (ООО «Хоту-ас») – является флагманом мясоперерабатывающей промышленности республики Саха(Якутия), работает с 1999 года. Предприятие производит более 200 наименований колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов, благодаря высокой технологичности компания ежегодно вводит порядка десяти новых мясных и колбасных изделий. Комбинат «Хоту-Ас» сотрудничает с ведущими откормочными комплексами России: «Мираторг», «ТверьМолоко», «Гаймясопродукт».

Уникальность Партнерской программы Сбербанка заключается в возможности выбора для клиентов банка - предприятий и организаций, варианта сотрудничества, а также дает возможность пользоваться финансовыми ресурсами карты «Бизнес без купюр». Это первая в России международная банковская карта, расчеты по которой осуществляются за счет заемных средств банка в пределах установленного кредитного лимита до 1 млн. руб. Кроме того, участникам партнерской программы Сбер открывает доступ к своим маркетинговым возможностям - сведения о компаниях- юридических лицах и их деятельности размещаются на сайте банка.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка :

«Участие в программе дает нашим клиентам целый ряд работающих инструментов поддержки - это и дополнительный, быстрый источник кредитования, и возможность в любое время при необходимости совершать незапланированные платежи, в любое время суток, в любой точке мира. Для современных руководителей такая мобильность и оперативность крайне важна. Не меньшее значение имеет подключение наших партнеров к маркетинговым ресурсам Сбера - за счет информирования целевой аудитории предприятий и организаций посредством ресурсов нашего банка они могут значительно увеличить свой клиентопоток. В Байкальском банке данная программа работает 3 года и мы рады, что партнеры живо откликаются на все новое, имеющее практический потенциал. Вот и Якутия усилила свои ресурсы».

В регионах деятельности Байкальского банка Сбербанка к Партнерской программе подключены многие компании и организации, среди них – ООО АСФ (г. Иркутск), «Союз и К» (г. Улан-Удэ), ГК СМИТ (г. Чита), ООО «Металл Торг» (г. Якутск) и др. В Иркутской области участниками партнерского проекта являются 45 предприятий.

Андрей Артемьев, первый заместитель генерального директора ООО АСФ (г. Иркутск):

«Компания АСФ является участником партнерской программы Сбера уже больше двух лет и этот ресурс позволяет предоставлять нашим клиентам возможность получать товары и услуги в рассрочку до 110 дней. А нам - дает возможность упрощать внутренний документооборот по договорам рассрочки, ускорять продажи и минимизировать риски образования дебиторской задолженности. Ну и, конечно, участие в программе позволяет нашей компании привлекать новых клиентов, ведь у нас есть расширенные возможности по информированию регионов о своих продуктах».