Путин поручил повысить зарплаты бюджетников

По словам президента, оплата в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, передают цитату РИА Новости.

На совещании с членами кабинета президент напомнил, что в 2018 году правительство отчиталось о повышении зарплат бюджетников в рамках майского указа. Путин подчеркнул, что нужно поддерживать достигнутый уровень, «это требование никто не отменял».

По словам главы государства, некоторые ведомства начали «подгонку формальных показателей», по отчетам все сходится, но людей переводят на неполный режим работы, при этом нагрузка не снижается.

Путин поручил правительству совместно с регионами изучить ситуацию, по его словам, цифровые технологии позволяют сделать это в отношении каждого конкретного специалиста.