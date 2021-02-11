Мягкий маркетинг: как «Слата» увлекла всех «Витаминными друзьями»

Сеть супермаркетов «Слата» два года активно использует во взаимодействии с покупателями маркетинговую акцию – игрушка в обмен за покупку. Насколько вырос товарооборот компании во время акции? Удалось ли «Витаминным друзьям - 2» повторить успех первой коллекции? И что мотивирует покупателей участвовать в акции?

С каждым годом эмоциональный маркетинг набирает силу, говорит руководитель пресс-службы Яна Абалымова.

– Сети стараются предоставить покупателю не только рациональную выгоду от покупки с помощью акций, сезонных предложений, позволяющих экономить бюджет. Получение приятных бонусов и подарков, вовлечение в игровые механики, коллекционирование – все это стало уже неотъемлемой приятной составляющей в коммуникации с покупателем.

В 2019 году впервые была запущена коллекция мягких игрушек «Витаминные друзья».

– Это был наш первый опыт по интеграции неценового промо в сети, когда за покупку на 300 рублей или товаров-партнеров, покупатель мог накапливать наклейки и получать игрушку всего за 1 рубль, – поделилась руководитель направления лояльности ТС «Слата» Елена Генералова. – Акция очень понравилась нашим покупателям. Затем была «Эмоджимания» с моментальной выдачей эмоджиков за покупку от 500 руб. и наклейки на ножи Berndes за покупку от 300 рублей. Оценив результаты акций, мы решили запустить продолжение «Витаминных друзей - 2» – откровенно рискованный шаг для региональной сети в период пандемии и падения общего трафика. Но по завершению акции, мы видим, что она прошла на «ура».

В сети отмечают, что во вторую волну люди старались больше собрать полный буклет с наклейками и приобрести игрушку за 1 руб., таких около 113 000 покупателей, еще более 7 000 человек воспользовались иной возможностью покупки. Интересно, что в ТОП-3 популярных игрушек в Иркутской области вошли: арбуз, ананас и яблоко – их выбирал каждый пятый покупатель.

За время первой и второй акций «Витаминные друзья» количество выданных игрушек составило около 120 000 штук (в каждый период), товарооборот вырос в среднем на 4 %.

– Для нас оказался интересным еще один феномен. Конечно, на игрушку чаще всего копят родители для детей. Дети – главная движущая сила. Но мы ежедневно видели в социальных сетях «Слата» новые фотографии наших взрослых покупателей с полными коллекциями игрушек. Люди делились своими впечатлениями, позитивными эмоциями, гордились, что собрали всю коллекцию, а кто-то даже обе. Сибиряки, может, и суровые, но очень теплые, добрые и отзывчивые люди. На лето 2021 года мы приготовили новую интересную коллекцию, уверены, что она понравится нашим покупателям, – поделилась руководитель пресс-службы «Слата» Яна Абалымова.

Виктор Григоров, юрист:

– Коллекцию игрушек собирал для себя лично. Эти игрушки своим внешним видом напоминают моих друзей и знакомых. Такое сходство – очень забавное и поднимает настроение. В бесплатных акциях «Слаты» участвую всегда, это лишь дополнение к моим покупкам. Число моих походов в супермаркет во время акции не увеличилось, как и количество покупок. Единственное, что я скорректировал, это сумму в чеках. К примеру, вместо трёх покупок по 100 рублей, делал одну на 300 рублей, чтобы дополнительно к покупке получить наклейку.

Алексей Шандренко, менеджер по продвижению:

– Моему сыну уже 15 лет, поэтому собирал игрушки для себя. Было интересно - сколько игрушек смогу собрать. После того, как получил первый «фрукт», во мне взыграл азарт, думаю, соберу всю коллекцию, попробую хотя бы…О моем увлечении стало известно на работе, соседям, в трех группах товарищей, с которыми я играю в футбол. Все стали мне помогать. Откровенно, за период акции в магазин я стал ходить чаще и тратить больше. Покупал по два торта, по две тушенки, но я рад своей первой коллекции, и ни о чем не сожалею.

Наталья Соколова, специалист по кадрам:

– Коллекцию собирала для себя, хоть мне и 23 года, радуюсь, как ребёнок! Как только я увидела эти милые игрушки в магазине, я без сомнения кинулась собирать наклейки. Игрушки яркие и очень хорошего качества. Обычно в акциях никогда не участвую, но я обожаю «Слату», сеть всегда придумывает что-то новое и интересное для покупателей. Мы каждый день ходим в супермаркет и собрать коллекцию нам не составило большого труда.

*Акция «Витаминные друзья – 2» проходила на территории Иркутской области в 80 супермаркетах «Слата», в период с 1.10.20 по 03.02.21.