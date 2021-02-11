Цены на новостройки вырастут на 7%

Это произойдет в том числе из-за роста стоимости арматуры, сообщают Известия.

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Ломовики в письме в Минпромторг сообщили, что стоимость стройматериалов вырастет из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла — такое постановление намерено утвердить правительство. Доля стройматериалов в цене квадратного метра составляет 30–40%. За прошлый год они уже подорожали на 50%.

Правительство намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. 3 февраля 2021 года завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза, отметил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Нововведения коснутся в том числе спецтехники для переработки металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров и так далее. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на инвестиции в отрасль переработки металлолома, а также на себестоимость лома и металлопродукции, сказано в письме ассоциации в Минпромторг (копия есть у «Известий»). Ломовики предлагают не повышать размер сборов на технику для переработки металла.

Увеличение утильсбора — неоправданная мера, считает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Подорожание техники отразится на стоимости изготавливаемой с ее помощью металлопродукции, сказала она. А ее цена, в свою очередь, будет влиять на себестоимость строительства и, как следствие, на цены на жилье, сказал «Известиям» Виктор Ковшевный.