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Недельные расходы россиян выросли почти на тысячу рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 1 по 7 февраля 2021 года недельные расходы россиян выросли до 4 802 рублей.

Это на 978 рублей (25,6%) больше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 25 по 31 января 2021 года, и на 391 рубль (8,9%) выше аналогичной недели прошлого года.

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки) вырос до уровня 599 рублей, что на 18 рублей (3,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 66 рублей (12,4%) больше размера недельного чека 5-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 1 по 7 февраля 2021 года оказались выше на 220 рублей или 4,8%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 4 рубля (0,7%).

 «Мы наблюдаем высокий рост расходов по сравнению с прошлой неделей. Это обусловлено эффектом низкой базы. К примеру, в сравнении с позапрошлой неделей рост составляет 0,6%. При этом динамика к прошлому году принимает высокие значения, а это означает, что покупатели сохранили тот же уровень потребления, что и в прошлом году. Однако увеличение объема расходов увеличивается за счет роста цен», – комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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