En+ Group установила гидроагрегат № 2 на Иркутской ГЭС

Компания En+ Group сообщает об успешном прохождении приёмо-сдаточных испытаний и подконтрольной эксплуатации обновлённого гидроагрегата №2 Иркутской ГЭС. С начала пуска гидроагрегат (ГА) отработал в сети уже 1156 часов.

Гидроагрегат № 2 стал первым оборудованием на Иркутской ГЭС, которое полностью заменили в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия». «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group, начатый в 2007 году основателем компании Олегом Владимировичем Дерипаской.

После окончания монтажных, строительных и пусконаладочных работ, специалисты Иркутской ГЭС совместно с представителями заводов-изготовителей провели приёмо-сдаточные испытания. В ходе проверки производилась оценка как оборудование выдерживает нагрузку в различных режимах, а также как функционируют настройки защит и автоматических систем гидроагрегата. Затем ГА №2 в течение месяца находился в подконтрольной эксплуатации под пристальным вниманием эксплуатационного и оперативного персонала.

После подконтрольной эксплуатации гидроагрегат был отключен, специалисты станции вместе с представителями заводов-изготовителей провели комплексный осмотр оборудования. В настоящий момент гидроагрегат подключен к сети и введён в эксплуатацию.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Приёмо-сдаточные испытания показали, что все системы нового гидроагрегата функционируют в штатном режиме, гидроагрегат принят в промышленную эксплуатацию. Замена гидроагрегата №2 – первый шаг по реализации комплексной программы «Новая энергия» на Иркутской ГЭС. И уже сейчас мы движемся дальше – на предприятии полным ходом идут работы по замене следующего гидроагрегата».