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Бизнес-леди оплатила задолженность, чтобы не лишиться земельных участков

Индивидуальный предприниматель из города Шелехов Иркутской области задолжала городской администрации миллион рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. 

Женщина была ознакомлена с материалами исполнительного производства. Однако, какие-либо меры к погашению долга не приняла. 

– Согласно полученного от Управления Росреестра по Иркутской области ответа, в собственности индивидуального предпринимателя числится шесть земельных участков. Нами было подготовлено исковое заявление в суд по обращению взыскания на данное имущество. Должник был проинформирован об этом, – рассказывает судебный пристав-исполнитель отделения Марина Кобак. 

Гражданка не пожелала лишаться своего имущества, изыскала денежные средства и оплатила долг в течение пяти дней, предоставив квитанции об оплате должностному лицу Управления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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