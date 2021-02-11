Бизнес-леди оплатила задолженность, чтобы не лишиться земельных участков

Индивидуальный предприниматель из города Шелехов Иркутской области задолжала городской администрации миллион рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Женщина была ознакомлена с материалами исполнительного производства. Однако, какие-либо меры к погашению долга не приняла.

– Согласно полученного от Управления Росреестра по Иркутской области ответа, в собственности индивидуального предпринимателя числится шесть земельных участков. Нами было подготовлено исковое заявление в суд по обращению взыскания на данное имущество. Должник был проинформирован об этом, – рассказывает судебный пристав-исполнитель отделения Марина Кобак.

Гражданка не пожелала лишаться своего имущества, изыскала денежные средства и оплатила долг в течение пяти дней, предоставив квитанции об оплате должностному лицу Управления.