Главу строительной фирмы из Иркутской области обвинили в неуплате 4 млн рублей по налогам

Директор строительной фирмы из Иркутской области предстанет перед судом по обвинению в неуплате 4 миллионов рублей по налогам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 48-летний мужчина в период с апреля по октябрь 2019 года не платил по налогам и скрыл, что на счете у организации есть деньги для возврата долга.

«Обвиняемый направил в адрес контрагентов распорядительные письма с просьбой перечислить причитающиеся денежные средства в обход основных расчетных счетов организации, на расчетный счет другой взаимозависимой и аффилированной фирмы», – отмечается в сообщении. Эти деньги бизнесмен тратил на иные цели.

Уголовное дело возбуждено по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере», санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.