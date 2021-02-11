Экспортеры зерна начали перевозить продукцию в полувагонах ПГК

Первая грузовая компания (ПГК) в рамках развития клиентского сервиса предложила альтернативное решение по доставке зерновой продукции российским отправителям, после запрета со стороны Китая принимать грузы в крытых вагонах с ручной разгрузкой. В январе оператор доставил около 2 тыс. тонн пшеницы в полувагонах из Амурской области в Приморский край для дальнейшей отправки за рубеж.

«Зерновую продукцию мы традиционно доставляем в крытых вагонах, преимущественно она следует за границу. Но в ноябре 2020 года в Китае был введен запрет на погрузку крытых вагонов в направлении КНР. Экспорт зерновых грузов и продуктов перемола в этом направлении по железной дороге сейчас фактически заморожен. Многие грузоотправители ищут альтернативные способы доставки продукции в эту страну. Например, везут продукцию до портовых грузовых терминалов и далее морским путем. Мы, со своей стороны, делаем все возможное для обеспечения ритмичного вывоза грузов: оперативно перераспределяем вагонопоток, своевременно предоставляем подвижной состав, вместе с клиентами ищем эффективные решения. Например, предложили грузовладельцам Амурской области использовать полувагоны для доставки зерновой продукции в биг-бегах в порты. При таком способе груз удобно разгружать – перемещение осуществляется при помощи специального оборудования», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Пшеницу загружали в полувагоны в мешках для перевозки сыпучих грузов (биг-бегах). Грузы следовали со станции Благовещенск Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до станции Первая Речка Дальневосточной магистрали (ДВЖД) и далее морским транспортом в Китай.