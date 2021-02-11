Ведущий к «Точке будущего» надземный переход стоимостью 34 млн рублей открыли в Иркутске

Пресс-служба регионального правительства на официальном сайте сообщила, что в Иркутске открыли надземный пешеходный переход, ведущий к школе «Точка будущего». Стоимость объекта – 34,3 миллиона рублей.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Пешеходный переход построили по инициативе жителей, педагогов школы и общественных организаций. Они волновались за безопасность детей, которые переходили через высокоскоростную магистраль. Этот опыт нужно применять на других магистралях региона. До 2022 года мы сформируем перечень школ, где необходимо построить такие объекты», – приводятся в сообщении слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Объект металлический, его длина составляет 30 метров, ширина – 2,2 метра. Для маломобильных граждан установлены лифты с печами отопления. В переходе уложено противоскользящее резиновое покрытие, установлены антивандальные светильники. В ближайшее время здесь будет подключен мобильный Интернет.

В 2021 году рядом с надземным пешеходным переходом смонтируют остановочные пункты для общественного транспорта, сделают подъезд к образовательному учреждению с полосами для обеспечения разгона или торможения транспорта.