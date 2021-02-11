Продажу дополнительных билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроют 12 февраля

Дополнительные билеты на фестиваль «Звезды на Байкале» в Иркутске начнут продавать 12 февраля, такое решение принято из-за разрешения увеличить заполняемость залов в Приангарье до 50%.

Продажа билетов откроется в кассах театра и на официальном сайте Иркутского музыкального театра 12 февраля в 10:00 по иркутскому времени. Ранее зрительные залы можно было заполнять на 25% – такое количество билетов на все концерты фестиваля было раскуплено в первый день продаж за 3 часа.

Цены на билеты на концерт-открытие и концерт-закрытие фестиваля, которые состоятся 19 и 28 февраля, остались на уровне предыдущего фестиваля. Они варьируются от 2 до 6 тысяч рублей. Стоимость билетов на остальные концерты снижена и находится в диапазоне от 1 до 4 тысяч рублей.

20 февраля в Иркутском музыкальном театре состоится благотворительный концерт для врачей. Билеты на него не продаются.