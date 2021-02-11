Новости

Кибермошенники за сутки обманули жителей Иркутской области на 1,5 млн рублей

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что за день жертвами кибермошенников стали 10 жителей Иркутской области, которых обманули на 1,5 миллиона рублей.

По информации правоохранителей, в числе обманутых – жители Иркутска, Братска, Тулуна, Усть-Илимска, Киренска, Бодайбо и Эхирит-Булагатского района.

«В абсолютном большинстве случаев аферисты сообщали держателям банковских карт о том, что неизвестные лица оформили кредит на имя гражданина либо зафиксировали попытку несанкционированного снятия денег со счета», – говорится в сообщении.

Люди стали жертвами аферистов, поскольку передавали третьим лицам конфиденциальную информацию о банковских картах и коды из смс-сообщений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Пригород будущего. Как «Хрустальный» строит мини-город на Байкальском тракте
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании