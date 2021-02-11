Кибермошенники за сутки обманули жителей Иркутской области на 1,5 млн рублей

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что за день жертвами кибермошенников стали 10 жителей Иркутской области, которых обманули на 1,5 миллиона рублей.

По информации правоохранителей, в числе обманутых – жители Иркутска, Братска, Тулуна, Усть-Илимска, Киренска, Бодайбо и Эхирит-Булагатского района.

«В абсолютном большинстве случаев аферисты сообщали держателям банковских карт о том, что неизвестные лица оформили кредит на имя гражданина либо зафиксировали попытку несанкционированного снятия денег со счета», – говорится в сообщении.

Люди стали жертвами аферистов, поскольку передавали третьим лицам конфиденциальную информацию о банковских картах и коды из смс-сообщений.