Вышел в свет первый номер Газеты Дело за 2021 год

Главные темы первого выпуска – недвижимость, финансы, туризм – подведение итогов за 2020 год и планы на будущее. Что изменилось в строительной отрасли в минувшем 2020-м? Как повлияла мировая пандемия коронавируса и землетрясения в Иркутской области на региональный рынок недвижимости, в том числе, загородной? Как оценивают развитие экономики в целом и региональной в частности топ менеджеры крупных российских банков? Какие программы сотрудничества они предлагают региональной власти? Каким будет рынок акций в 2021 году, и на что стоит обратить внимание инвесторам? О чём шла речь на международном онлайн форуме «Время отдыхать на Байкале-2020»? Строительство каких гостиниц начнётся в Приангарье и Бурятии в ближайшее время? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы вы найдёте в первом номере Газеты Дело. «Кризиса в отрасли нет, есть новые обстоятельства», – Виктор Ильичёв, основатель ГК «ВостСибСтрой» о 2020-м и планах на будущее Кризиса нет, есть меняющаяся реальность, и задача предпринимателя – адаптироваться к ней. В этом убежден Виктор Ильичёв, основатель группы компаний «ВостСибСтрой». В последние годы компания временно отошла от роли застройщика, сделав ставку на партнерские девелоперские проекты и крупные подрядные работы. Но в наступившем 2021-м планирует вернуться и предложить иркутянам жилье в микрорайоне с уже построенной поликлиникой, школой, детскими садами и дорогами.

«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк Строительство масштабного микрорайона Хрустальный Парк продолжается на Байкальском тракте. В этом году девелопер начнет возводить сразу три новых квартала и реализует несколько проектов по благоустройству. В чем польза проектного финансирования? Какие форматы недвижимости востребованы в пригороде? Кто и почему инвестирует в торговую недвижимость за городом? Коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко ответила на вопросы Газеты Дело.

В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад В микрорайоне Хрустальный парк на Байкальском тракте заработал первый муниципальный детский сад на 110 мест. Накануне открытия его посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутского района Леонид Фролов и другие представители власти. Запуск дошкольного учреждения в микрорайоне стал большим шагом к созданию комплексной социальной инфраструктуры. Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости

Бытует мнение, что загородный рынок жилья только выиграл от пандемии. Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», говорит, что все не так просто: коронакризис принес не только дополнительный покупательский спрос, но и множество проблем: дефицит рабочей силы, рост цен… Что помогло справиться с ситуацией? Как изменились предпочтения покупателей загородной недвижимости? Почему растут цены и готовы ли люди платить больше? Об этом – в нашем интервью, которое мы записали на экскурсии по посёлку.

Почему потребительский экстремизм вредит и застройщикам, и покупателям квартир В результате злоупотребления правом отрасль жилищного строительства в Иркутской области только в прошлом году понесла убытки на миллионы рублей. Как сложилась эта ситуация, объясняет генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин. Олег Сысуев, Альфа-Банк: «В рыночной экономике нельзя без частного бизнеса» В результате банковской чистки 70% рынка стали занимать банки с госучастием. Альфа-Банк на этом фоне выглядит как один из последних оплотов частного бизнеса в финансовой сфере. Президент Альфы Олег Сысуев в начале февраля посетил Иркутск – чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с регионом. Газета Дело побеседовала с банкиром и бывшим членом правительства РФ. Эксперт поделился своими взглядами на экономику, ответил, почему, на его взгляд, не растет ВВП, стоит ли продлевать льготную ипотеку, и что угрожает региональным бюджетам.

«Мы стали заметнее, ярче, привлекательнее». Ольга Беспечная, Альфа-Банк, об итогах 2020 года 2020-й год внес значительные корректировки практически во все бизнес-сферы: от производства до индустрии развлечений. Банковский сектор не стал исключением: неустойчивая ситуация на мировых рынках: пандемия и длительный период самоизоляции изменили взгляд на привычные вещи. Как новые реалии отразились на деятельности Альфа-Банка?

Банк «Открытие» предложил правительству Иркутской области ресурсы для реализации крупных проектов Ближайшие два-три года будут непростыми для всей бюджетной системы страны: дефицит растет и на региональном, и на федеральном уровнях, при этом развивать инфраструктуру и обеспечивать условия для ведения бизнеса властям сейчас требуется как никогда. Предоставить ресурсы для реализации крупных проектов в Иркутской области готова одна из крупнейших российских финансовых структур – банк «Открытие». «Это новый вектор развития, – сказал после подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Самое главное, что от этого выиграют жители региона. Ведь в конечном итоге это и строительство новых объектов, и создание комфортных условий жизни»

«Комфортно должно быть всем и везде»: Александр Абрамкин о новой ESG-стратегии Сбера Все большую популярность в деловых кругах приобретает аббревиатура ESG, что расшифровывается примерно как экологическая, социальная, корпоративная ответственность. Новая стратегия Сбера, утвержденная наблюдательным советом банка осенью этого года, также предполагает следование этим принципам. ESG-повестка направлена на всех: клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов, общество и государство, и включает в себя абсолютно разные направления, прежде всего, связанные с бизнесом. О том, как новая стратегическая философия отражается на построении бизнес-процессов, рассказал Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк на итоговой онлайн пресс-конференции

Ожидания и реальность 2020: как бизнес справился с пандемией и чем помог Сбер В начале 2020 года многим казалось, что пандемия полностью накрыла все рынки, предприниматели ждали действенных мер со стороны правительства и банков для преодоления кризиса. Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка во время итоговой пресс-конференции рассказала оправдались ли самые худшие прогнозы и как некоторые сегменты бизнеса не только не пострадали, но и использовали коронакризис для роста и завоевания новых ниш. Сбербанк также не стоял на месте и предложил целый ряд прогрессивных решений. Рынок акций — на что обратить внимание инвесторам в 2021 году? Для фондовых рынков 2020 год принес сперва множество вызовов и разочарований, затем показал быстрое восстановление и рекордные отметки. Миллионы новых инвесторов, в том числе в России, пришли на рынок акций и смогли заработать на росте бумаг в РФ и США. В начале 2021-го уже сложились благоприятные условия для роста индексов и восстановления экономики в целом. Какие же компании станут бенефициарами наметившихся трендов? Рассказывает Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске.

«Время отдыхать на Байкале» – 2020: Внутренний туризм решили развивать стратегически Пандемийный 2020 год не только ударил по туризму, но и открыл новые возможности. Развитие внутреннего туризма - задача нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", над которым сейчас идёт работа. По мнению губернатора Игоря Кобзева, «наш регион обладает большим туристическим потенциалом и всеми возможностями, чтобы активно включиться в развитие востребованных направлений внутреннего туризма: экологического, сельского, детского, гастрономического, делового и образовательного». Об это он заявил, приветствуя участников Международного онлайн-форума «Время отдыхать на Байкале» – 2020. О новом нацпроекте, о сотрудничестве между регионами и чартерах в Бурятию читайте в нашем материале. В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов Государство решило развивать внутренний туризм – для нашего региона это отличная новость. Близость к Байкалу позволяет не только развивать туррынок, но и рассчитывать на мощные преференции от федеральных властей. Интерес к гостиничному бизнесу не падает. Несмотря на пандемию, в Иркутске открылся второй 5* отель. В ближайшие несколько лет планируется открытие еще нескольких отелей в центре города и приход четырех международных брендов. О том, какой он, ландшафт иркутского турбизнеса, на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале – 2020» рассказал Вадим Каретников, член правления Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звёзд», операционный директор ООО «Гранд Байкал».

«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию Известный гостиничный комплекс «Анастасия», расположенный на Байкале, в 2018 году решил подтвердить свою звездность и больше чем на год закрыл на реконструкцию половину номерного фонда. В конце 2019-го отель получил долгожданные 4 звезды и буквально «влетел» в новый, 2020 год. Впрочем, полет был недолгим: пандемия спутала все карты и вынудила снова ограничить прием гостей. Как элитный отель пережил коронакризис? Почему самые трудные времена для него наступили уже после снятия основных ограничений? Каково это – работать с вахтовиками? И с какими планами загородный комплекс встречает 2021 год? Об этом директор отеля «Анастасия» Екатерина Картавых рассказала на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале» – 2020

«Пандемийный» 2020 год оказался непростым для туристической отрасли. Несмотря на это, интерес инвесторов к развитию туризма на Байкале не снижается. Об этом рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, подводя промежуточные итоги проекта «Южное побережье Байкала». По ее словам, очень многие инвесторы хотят вложить свои средства в туристические проекты. Так, строительство новых отелей в Иркутской области и Бурятии начнется уже в ближайшее время.