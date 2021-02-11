Акция по сбору зубных щеток, пластиковых карт и дисков для переработки пройдет в Иркутске

Мэрия Иркутска сообщила, что в городе с 11 февраля по 10 марта пройдет акция по сбору сложных пластиков в рамках экопроекта #н0ль.

Сдать сложный пластик могут все желающие в указанные выше даты с 9:00 до 19:30 часов по адресу: ул. 5 Армии,38 (экокафейня «Reus»).

Принимаются следующие виды отходов:

старые CD/DVD диски (можно с коробками; необходимо заранее рассортировать на рабочие и не рабочие);

бритвенные станки (не электрические);

зубные щетки (не электрические);

пластиковые карты (дисконтные, банковские);

пластиковые крышки от бутылок;

химические источники тока (ХИТ) – батарейки, аккумуляторы и т.д.

люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).

Все собранные предметы будут переработаны.