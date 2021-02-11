Акция по сбору зубных щеток, пластиковых карт и дисков для переработки пройдет в Иркутске

Мэрия Иркутска сообщила, что в городе с 11 февраля по 10 марта пройдет акция по сбору сложных пластиков в рамках экопроекта #н0ль.
Сдать сложный пластик могут все желающие в указанные выше даты с 9:00 до 19:30 часов по адресу: ул. 5 Армии,38 (экокафейня «Reus»).
Принимаются следующие виды отходов:
- старые CD/DVD диски (можно с коробками; необходимо заранее рассортировать на рабочие и не рабочие);
- бритвенные станки (не электрические);
- зубные щетки (не электрические);
- пластиковые карты (дисконтные, банковские);
- пластиковые крышки от бутылок;
- химические источники тока (ХИТ) – батарейки, аккумуляторы и т.д.
- люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).
Все собранные предметы будут переработаны.