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Акция по сбору зубных щеток, пластиковых карт и дисков для переработки пройдет в Иркутске

Мэрия Иркутска сообщила, что в городе с 11 февраля по 10 марта пройдет акция по сбору сложных пластиков в рамках экопроекта #н0ль.

Сдать сложный пластик могут все желающие в указанные выше даты с 9:00 до 19:30 часов по адресу: ул. 5 Армии,38 (экокафейня «Reus»).

Принимаются следующие виды отходов:

  • старые CD/DVD диски (можно с коробками; необходимо заранее рассортировать на рабочие и не рабочие);
  • бритвенные станки (не электрические);
  • зубные щетки (не электрические);
  • пластиковые карты (дисконтные, банковские);
  • пластиковые крышки от бутылок;
  • химические источники тока (ХИТ) – батарейки, аккумуляторы и т.д.
  • люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).

Все собранные предметы будут переработаны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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