Подарки для самых близких – спецпредложения для владельцев карт Visa Банка «Приморье» к 14 февраля

Идеи подарков для держателей карт Visa Банка «Приморье» к предстоящему Дню всех влюбленных. Специальные предложения помогут проявить себя, выразить свои чувства и поздравить любимых.

Ювелирные украшения — пожалуй, один из лучших подарков на 14 февраля

Бонусные баллы до 50 000 рублей на ювелирные украшения и украшение с бриллиантом в подарок в ювелирном доме Sokolov. Чтобы воспользоваться предложением:

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Стильный подарок бесплатно и украшения со скидкой до 50% в ювелирных бутиках Sunlight. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе любого магазина Sunlight необходимо назвать промокод «visa678» и предупредить о том, что оплата будет картой Visa (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum).

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Цветы в день всех влюбленных — со скидкой для держателей карт Visa

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Романтические комедии — прекрасный выбор для совместного домашнего просмотра 14 февраля

Для держателей карт Visa действует скидка 50% на видеосервисах Amediateka и Okko.

Чтобы воспользоваться предложением на видеосервисе Amediateka, необходимо оформить подписку AMEDIATEKA (Пакет «Премиум») на 12 месяцев на сайте и оплатить покупку премиальной картой Visa Platinum.

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Чтобы воспользоваться предложением на видеосервисе Okko, нужно оформить подписку на Пакет «Оптимальный + Amediateka» в приложении SMART TV, PlayStation, на смартфонах (Android) или на сайте, а далее оплатить покупку премиальной картой Visa Platinum. При оплате одного месяца второй предоставляется бесплатно, предоставление доступа на второй месяц подписки занимает до 7 дней.

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