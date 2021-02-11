Вебинар «Продажи в мессенджерах и переписке. Как удерживать клиентов и закрывать сделки»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в вебинаре на тему «Продажи в мессенджерах и переписке. Как удерживать клиентов и закрывать сделки в мессенджерах» который пройдет 17 февраля в 11-00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Татьяна Винокурова — эксперт по построению отделов продаж. Основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга.

На вебинаре обсудим следующие основные темы:

Формула продающей переписки

Волшебные слова для больших продаж

Фразы и речевые модули, влияющие на конверсию продаж

Работа с возражения в переписке

По итогам мастер-класса участники узнают как управлять диалогом с клиентом, как быть настойчивым в переписке, как подводить клиента к покупке, как вернуть старых клиентов и увеличить поток новых.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.