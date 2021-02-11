Банк «Восточный» повысил ставку по вкладам на 0,5% годовых

Банк «Восточный» улучшил условия по линейке своих депозитов и повысил процентную ставку на 0,5 процентных пункта для вкладов сроком 3, 6, 12 и 24 месяцев. Данные изменения действуют по вкладам «Восточный» и «Сберкнижка». Вклады открываются в рублях на сумму от 30 000 рублей. Размер ставки по вкладам составляет от 2,8% до 5,22% годовых с учетом капитализации и зависит от выбранного вклада, срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 процентных пункта к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг» – 0,2 процентных пункта.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Восточный» с учетом капитализации процентов и данных бонусов может составить до 5,5% годовых.

Подробнее о вкладах в банке «Восточный» можно узнать на его сайте.