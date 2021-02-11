Примсоцбанк приглашает на вебинар "Кредитование малого и среднего бизнеса в рамках программы МЭР"

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает руководителей компаний, и финансовых директоров на онлайн-семинар «Кредитование малого и среднего бизнеса в рамках программы поддержки предпринимательства Министерством экономического развития».

Мероприятие пройдёт 25 февраля в 16:30 на платформе Webinar. В качестве спикера выступит начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Константин Антонченко. Специалист банка расскажет об:



• Основных условиях программы субсидирования МЭР;

• Важных особенностях и исключениях Программы МЭР;

• Исключениях из программы МЭР.



Продолжительность мероприятия – 1 час. Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Вопросы по участию можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.



*Webinar - система для проведения веб-конференций, вебинаров, презентаций.