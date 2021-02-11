Россияне в 64 раза чаще стали покупать маски со стразами и другим декором – эксперты

Аналитики AliExpress Россия зафиксировали новый тренд: россияне хотят быть модными и отдают предпочтение многоразовым маскам с декором, их соотечественники стали покупать в 64 раза чаще с начала пандемии.

Ассортимент товаров по запросу «маска со стразами» на AliExpress сейчас составляет около 220 тысяч позиций. Популярность этого товара, по информации аналитиков, растет. Кроме того, все чаще россияне покупают маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой. Соотечественники готовы потратить на такие товары в среднем от 90 до 350 рублей.

Источник: https://www.notion.so/AliExpress-d7e2bcaa254a47e38704c6b753242f7b

По словам аналитиков, главное для пользователей – анатомическая форма масок и наличие вкладок под защитные фильтры.

Эксперты площадки отметили, что традиция носить маски как яркий элемент гардероба пришла к нам из Азии, и на момент начала пандемии в России на AliExpress уже был представлен большой ассортимент многоразовых масок. Сначала тренд гламурных масок подхватили селебрити и модные дизайнеры, а затем идея стала пользоваться популярностью по всей России.