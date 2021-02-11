Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

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11 февраля 2021
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск стали лидерами по суточному приросту больных.
Из 251 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 64 (всего 18 371),
- в Усть-Илимске – 34 (всего 3 213),
- в Ангарске – 27 (всего 4 819),
- в Слюдянском районе – 18 (всего 1 072),
- в Шелеховском районе – 14 (всего 556).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 371,
- Ангарск – 4 819,
- Иркутский район – 3 397,
- Усть-Илимск – 3 213,
- Братск – 3 129.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 51,8 тысячи человек.