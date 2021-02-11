Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск стали лидерами по суточному приросту больных.

Из 251 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 64 (всего 18 371),

в Усть-Илимске – 34 (всего 3 213),

в Ангарске – 27 (всего 4 819),

в Слюдянском районе – 18 (всего 1 072),

в Шелеховском районе – 14 (всего 556).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 371, Ангарск – 4 819, Иркутский район – 3 397, Усть-Илимск – 3 213, Братск – 3 129.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 51,8 тысячи человек.