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Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

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Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск стали лидерами по суточному приросту больных.

Из 251 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 64 (всего 18 371),
  • в Усть-Илимске – 34 (всего  3 213),
  • в Ангарске – 27 (всего 4 819),
  • в Слюдянском районе – 18 (всего  1 072),
  • в Шелеховском районе – 14 (всего  556).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 371,
  2. Ангарск – 4 819,
  3. Иркутский район – 3 397,
  4. Усть-Илимск – 3 213,
  5. Братск – 3 129.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 51,8 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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