Авиакомпания «СиЛА» проведет праздничные мероприятия на Ольхоне в честь юбилея

Авиационная компания «Сибирская Легкая Авиация» в честь своего 15-летнего юбилея проведет праздничные мероприятия на острове Ольхон Иркутской области, сообщает пресс-служба организации.

Первым событием станет праздник «СиЛА»: 15 лет надёжного полёта», который состоится на посадочной площадке «Хужир» острова Ольхон 13 февраля. В программе праздника – спортивные состязания и запуск модельных самолетов.

С 15 по 17 февраля на Ольхоне пройдет конференция «Развитие региональной и местной авиации в труднодоступных районах на воздушных судах российского производства», где примут участие более 40 человек – руководители авиакомпаний, эксплуатантов и производителей воздушных судов, представители федеральных и региональных органов государственной власти в области авиации. География участников – Алтайский, Камчатский край, Свердловская область, Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Красноярск, Москва, Новосибирск, Оренбург, Хабаровск, республика Саха (Якутия) и Алтай, в дистанционном режиме участие примут представители Чешской авиаиндустрии.

Праздничные события в рамках юбилея авиакомпании продлятся до осени 2021 года. Кульминацией юбилея станет очередной фестиваль «"СиЛА" Ольхона», который проводится в День воздушного флота России, в третье воскресенье августа на острове Ольхон.