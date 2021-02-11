Пострадавший от пандемии бизнес Приангарья может рассчитывать на пониженные ставки – ФНС

Управление Федеральной налоговой службы на официальном сайте сообщило, что бизнесмены из Иркутской области, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса, могут рассчитывать на пониженные налоговые ставки.
По информации в сообщении, в 2020 году в регионе в качестве меры поддержки бизнесменам, чья деятельность пострадала от пандемии, были предоставлены дифференцированные налоговые ставки в размере 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
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Льгота предусмотрена для налогоплательщиков, у которых за отчетный период общий доход составил не более 10 миллионов рублей, не менее 70% которого – прибыль от осуществления одного или нескольких видов деятельности, указанных в приложении к Закону №112-оз.
Налогоплательщики вправе применять дифференцированные налоговые ставки при соблюдении следующих условий:
- в налоговый орган представлены книга учета доходов и расходов организации и индивидуального предпринимателя, а также расчет доли доходов от реализации товаров за налоговый период;
- количество работников по состоянию на 31.12.2020 составляет не менее 90% от их количества по состоянию на 01.03.2020 или уменьшено не более чем на одного человека;
- отношение доходов, определяемых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ за 2020 год к аналогичному показателю за 2019 год составляет менее 80%;
- на 1 января 2021 года отсутствует задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам.