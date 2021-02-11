Пострадавший от пандемии бизнес Приангарья может рассчитывать на пониженные ставки – ФНС

Управление Федеральной налоговой службы на официальном сайте сообщило, что бизнесмены из Иркутской области, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса, могут рассчитывать на пониженные налоговые ставки.

По информации в сообщении, в 2020 году в регионе в качестве меры поддержки бизнесменам, чья деятельность пострадала от пандемии, были предоставлены дифференцированные налоговые ставки в размере 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Льгота предусмотрена для налогоплательщиков, у которых за отчетный период общий доход составил не более 10 миллионов рублей, не менее 70% которого – прибыль от осуществления одного или нескольких видов деятельности, указанных в приложении к Закону №112-оз.

Налогоплательщики вправе применять дифференцированные налоговые ставки при соблюдении следующих условий: