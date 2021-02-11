Банк «Открытие»: сибиряки – самые щедрые дарители подарков на День всех влюбленных

35% жителей Сибири потратят на подарок своей половине более одной тысячи рублей это более чем в два раза превышает среднероссийский показатель. В том числе, 29% опрошенных выделят на подарок от одной до трех тысяч рублей, еще 6% - более трех тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Сибирь входит в число самых активных поклонников празднования 14 февраля – 54% против 48% в среднем по стране. 22% планируют не только дарить подарки, но и отмечать праздник, еще 32% ограничатся только подарком. Четверть опрошенных считают День святого Валентина чуждым нам иностранным праздником, поэтому намерений праздновать и поздравлять кого-либо в этот день у них нет. 12% респондентов сказали, что им не с кем отмечать этот праздник.

При этом сибиряки остались верны «доковидным» представлениям о любви: платить на первом свидании должен мужчина, а строить отношения в онлайн-режиме наши земляки не намерены.

32% сибиряков обещают подарить любимым на День святого Валентина только свою любовь, 2% ограничатся «валентинкой». 21% не будет дарить абсолютно ничего.

75% мужчин и 70% женщин уверены, что на первом свидании должен платить мужчина. 14% женщин и 19% женщин считают, что это не имеет значения. При этом 5% женщин и 16% мужчин выступили за полное «финансовое равенство» на первом свидании.

Самыми подходящими местами для первого свидания жители Сибири назвали кафе, ресторан (37%) и прогулку на свежем воздухе (29%). Для 23% место первого свидания не имеет значения. Театр, кинотеатр или концерт выбрали 8%. Только 1% готовы на первое свидание в личном или съемном жилье. И практически никто не хочет проводить первое свидание с помощью zoom или видеозвонка. Единственный российский регион, где среди опрошенных нашлись сторонники такого варианта первого свидания - Северный Кавказ (3%).

82% опрошенных сибиряков не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании: 22% из них не боятся заболеть, 60% считают это требование неприличным, 10% заявили, что уже переболели, а 2% - вакцинировались. Лишь 6% сибиряков готовы потребовать от партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-19.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.