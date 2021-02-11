В 2020 году Сбербанк сэкономил 60 вагонов бумаги

В 2020 году Сбербанк сократил потребление бумаги на 742 млн листов, что примерно равно объёму загрузки 60 железнодорожных вагонов. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на пленарной сессии «ESG: от слов к реальным делам» X Всероссийского форума по корпоративному управлению.

Целенаправленную работу по кардинальному сокращению потребления бумаги как во внутренних процессах, так и при работе с клиентами Сбербанк ведёт с 2018 года. В итоге бумажный документооборот банка ежегодно снижается примерно на 30%.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Что это в масштабах банка? Потребление бумаги, которая остаётся на хранении в банке и выдаётся клиентам, в 2020 году сократилось на 742 млн листов. То есть мы сэкономили около 3,7 тысячи тонн бумаги, а значит, сохранили около 60 тысяч деревьев. В этом году планируем сократить потребление бумаги ещё не менее чем на 500 млн листов

Сбер активно снижает своё влияние на окружающую среду и по другим направлениям, а помимо федеральных, в банке утверждено уже более 1000 региональных инициатив в сфере ESG, сообщил Александр Ведяхин.

В частности, банк наращивает долю закупки «зелёной» энергии и к 2023 году планирует довести её до 30%. Первым офисом на «зелёной» энергии стало центральное отделение Сбера в Ульяновске с ежемесячным потреблением порядка 90 тысяч кВт*ч. С 1 октября 2020 года энергия на объект поставляется с ветроэлектрических станций.

Сбер также увеличивает долю перерабатываемых отходов. Например, использованные в офисах пластиковые стаканчики перерабатываются в шариковые ручки, а банковские карты — в сырьё для пластиковых окон и подоконников. Цель — довести долю перерабатываемых отходов до 40% к 2023 году.

Кроме того, Сбер практикует «зелёные» закупки сам и мотивирует развитие рынка таких закупок. С ноября 2020 года с каждым поставщиком банка в состав договора включается отдельное приложение о соблюдении принципов устойчивого развития. Банк сотрудничает с теми поставщиками, которые демонстрируют бережное отношение к окружающей среде.