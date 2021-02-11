Сбер предложил отказаться от пластика держателям карт

Каждый клиент, у которого есть мобильное приложение СберБанк Онлайн, может теперь моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя, заказать который в случае необходимости можно и позже в несколько кликов. В процессе оформления клиенту нужно только выбрать «Давайте без пластика».

Игорь Ковалёв, и.о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

– Карты без пластикового носителя — это будущее наших ежедневных расчётов. Отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на её оформление и получение. С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру. Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты и вовсе не забирают ʺпластикʺ, а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая. Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды

Преимущества карты без пластика:

∙ экологичность — эксперты утверждают, что период разложения изделий из пластика может достигать 1000 лет, а цифровая карта абсолютно безвредна для природы;

∙ мгновенная активация — использовать можно сразу же;

∙ такая же функциональность, как у пластиковой карты, — платежи и переводы онлайн и офлайн, начисление СберСпасибо, снятие наличных.

Единственное отличие такой карты от обычной: чтобы оплачивать офлайн-покупки, нужен смартфон, умные часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC.

При этом у клиента при необходимости всегда есть возможность в любой момент дозаказать к цифровой карте привычный пластиковый вариант. Для этого достаточно в настройках карты в СберБанк Онлайн выбрать опцию «Заказать пластик к карте», а получить карту можно после в любом удобном офисе Сбербанка.

На первом этапе опция доступна при оформлении СберКарты и СберКарты Тревел. В дальнейшем такой формат станет доступен и для других карт Сбера.